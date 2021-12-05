Польські прикордонники затримали на Балтиці російське судно, яке під керівництвом п’яного капітана ледь не сіло на мілину

На Собєшевському острові в Гданську ледь не сталася трагедія. Російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до гданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

У зв’язку з цим було морська адміністрація звернулася до Прикордонної служби. На місце відразу вирушив патрульний катер SG-215. Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю, а два офіцери - по 1,5.

Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, а на його борту інспектор Морського управління у Гдині у супроводі офіцерів Кашубського дивізіону Прикордонної служби займаються його оформленням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен: Я дуже сподіваюся, що Росія нас чітко почула, і не обере шлях агресії

Дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад 7 метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.