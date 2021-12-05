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Польські прикордонники затримали на Балтиці російське судно, яке під керівництвом п’яного капітана ледь не сіло на мілину

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Польські прикордонники затримали на Балтиці російське судно, яке під керівництвом п’яного капітана ледь не сіло на мілину
На Собєшевському острові в Гданську ледь не сталася трагедія. Російське суховантажне судно, що йшло з Клайпеди до гданського Північного порту, відхилилося від курсу та, не відповідаючи на радіозапити польської берегової служби, прямувало в бік пляжу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

У зв’язку з цим було морська адміністрація звернулася до Прикордонної служби. На місце відразу вирушив патрульний катер SG-215. Прикордонники висадилися на борту російського судна і виявили, що капітан корабля мав у крові 2 проміле алкоголю, а два офіцери - по 1,5.

Зараз російський суховантаж стоїть на рейді, а на його борту інспектор Морського управління у Гдині у супроводі офіцерів Кашубського дивізіону Прикордонної служби займаються його оформленням.

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Дане судно, що має 120 метрів у довжину і понад 7 метрів осадки, перевозило сталеві конструкції.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Все как обычно. Как не бухие пилоты, так капитан. Время идет, а рашенский алкоголизм вечен.
  • Ритта Рыжук
    "Всё пропьём-но флот не опозорим!" !!!!))))
  • frerivoskil inua
    Це так крапля в морі. А скільки не потрапляє в новини!

    Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
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