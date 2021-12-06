У компанії експрезидента США Трампа заявили, що залучили $1 млрд на створення нової соцмережі Truth Social
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Мільярд доларів - це важливий сигнал для цифрових гігантів, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social - платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології", - заявив Трамп.
Про плани створення нової соцмережі команда Трампа оголосила після того, як акаунти колишнього президента заблокували на найбільших світових платформах через заклики прихильників штурмувати будівлю Конгресу США в січні 2021 року. Сам Трамп стверджував, що нікого не агітував до насильницьких дій.
Нова соцмережа, яка отримала назву Truth Social, за словами представників Трампа, протистоятиме "консорціуму ліберальних медіа" та великим технологічним компаніям. У жовтні 2021 року було оголошено, що вона запуститься у першому кварталі 2022 року.
У ті ж місяці хакери зламали соцмережу Truth Social (платформа поки не доступна для користувачів) і створили в ній фейковий обліковий запис Дональда Трампа.