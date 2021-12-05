Комерційна діяльність керівників арештованими активами принесла держбюджету 38,6 млн грн за 11 місяців, - АРМА
Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства розшуку та менеджменту активів (АРМА), у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (13 млн грн протягом січня-листопада 2020 року) надходження зросли утричі, або на 200%.
"Варто наголосити, що досягнутий показник перевищує сукупні надходження до бюджету за всі попередні роки діяльності АРМА. Так, у 2018 році доходи становили 9 млн грн, у 2019 - 12 млн грн", - зазначили там.
Крім того, другий місяць поспіль надходження до державного бюджету від управління арештованими активами сягають рекордних показників у місячному розрізі. Зокрема, станом на 1 грудня доходи склали 5,7 млн грн, що на 32% більше у порівнянні з доходами у жовтні.
Там також наголосили, що вказані кошти є надходженнями лише від одного способу управління активами, які здійснює АРМА, тому сюди не входять кошти від реалізованого на торгах майна, передані Агентству арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках, а також витрати, які здійснюються для відновлення і покращення економічних властивостей активів.
"Ці витрати, як правило, суттєво перевищують суми доходів до бюджету та дозволяють не лише зберігати арештоване майно, але й генерувати прибутки для держави від його комерційного використання", - резюмували там.
УП зауважує, що у держбюджеті 2021 року, згідно з ДКСУ, передбачено 273,9 мільйонів на АРМА, а станом на жовтень з них витрачено 143,1 мільйон.