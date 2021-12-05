Синоптики попереджають про погіршення погоди: майже по всій Україні - мокрий сніг, дощ, ожеледиця

У західних та північних областях, а також по Києву та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Укргідрометцентра.

Зазначається, що у Києві та області 6 грудня очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У західних та північних областях також прогнозують налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледицю на дорогах. Вночі та вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий.

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Укргідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Загалом в Україні 6 грудня вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, лише на південному сході країни без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла, у центральній частині 4-9°, на півдні країни до 12°.

На Київщині вночі 6 грудня невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

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