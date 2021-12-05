Резніков підтвердив, що дані розвідок України та США збігаються: чисельність російських військових поблизу кордону може зрости до 175 тис.

Російські збройні сили продовжують збільшувати свою присутність на кордоні з Україною.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Естонському телебаченню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі людей", - сказав міністр.

Він зазначив, що повідомив про це український парламент і дані розвідки Міністерства оборони збігаються з даними США.

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"Звичайно, така концентрація сил противника на кордоні реальна. Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові", - сказав Резніков.