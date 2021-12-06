72 тис. дітей, які народилися в ОРДЛО за останні роки, можуть залишитись без громадянства, - правозахисники

Принаймні 200 тисяч дітей, які народилися на окупованих територіях, не мають українських свідоцтв про народження державного зразка.

Про це повідомляє у фейсбуці благодійний фонд "Право на захист", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають правозахисники, проблема отримання свідоцтв про народження дітей на окупованих територіях є однією з найгостріших. Діти, які народилися в окупації у Криму та ОРДЛО, є громадянами України та мають отримати належні документи.

"Наразі, за оцінками УВКБ ООН (на підставі даних Міністерства юстиції про кількість виданих за спрощеною судовою процедурою свідоцтв про народження та доступних у відкритих джерелах даних про кількість народжень на Донбасі та в Криму), принаймні 200 тис. дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини і є громадянами України, не мають свідоцтв про народження державного зразка", - йдеться у повідомленні.

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Ці діти позбавлені можливості скористатися адміністративними, соціальними, освітніми, медичними та іншими послугами, додали правозахисники.

"72 тисячі - оціночна кількість дітей, які народилися на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2015 року та не отримали свідоцтва про народження українського зразка. Усі вони знаходяться під ризиком безгромадянства", - зазначають правозахисники.