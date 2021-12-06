Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

72 тис. дітей, які народилися в ОРДЛО за останні роки, можуть залишитись без громадянства, - правозахисники

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72 тис. дітей, які народилися в ОРДЛО за останні роки, можуть залишитись без громадянства, - правозахисники
Принаймні 200 тисяч дітей, які народилися на окупованих територіях, не мають українських свідоцтв про народження державного зразка.

Про це повідомляє у фейсбуці благодійний фонд "Право на захист", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають правозахисники, проблема отримання свідоцтв про народження дітей на окупованих територіях є однією з найгостріших. Діти, які народилися в окупації у Криму та ОРДЛО, є громадянами України та мають отримати належні документи.

"Наразі, за оцінками УВКБ ООН (на підставі даних Міністерства юстиції про кількість виданих за спрощеною судовою процедурою свідоцтв про народження та доступних у відкритих джерелах даних про кількість народжень на Донбасі та в Криму), принаймні 200 тис. дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини і є громадянами України, не мають свідоцтв про народження державного зразка", - йдеться у повідомленні.

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Ці діти позбавлені можливості скористатися адміністративними, соціальними, освітніми, медичними та іншими послугами, додали правозахисники.

"72 тисячі - оціночна кількість дітей, які народилися на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2015 року та не отримали свідоцтва про народження українського зразка. Усі вони знаходяться під ризиком безгромадянства", - зазначають правозахисники.

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Топ коментарі

  • Grigory Maximets
    Це проблема виключно їх батьків, які вирішили (з різних причин чи міркувань) залишитися в путінському "бантустані"на окупованій росіянами території України. Не треба вирішувати їх проблеми за рахунок бюджету України!
  • user009
    Понаехавшим бурятам и их потомству тоже гражданство надо дать? И вообще, почему какая-то мутная левацкая контора с неуказаным источником финансирования решает, кто должен получить гражданство, а кто нет. Его(гражданство), по идее, вообще нужно выдавать не сразу и не всем подряд, а только в 16 а то и 18, после сдачи экзаменов на знание языка, конституции, истории, основ экономики, и принятия присяги. Остальным - паспорт негражданина.
  • Oresta Bartka
    А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
    Генетика - то серйозна наука...
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