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Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях, - сенатор Мерфі

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Україна "може стати новим Афганістаном" для Росії, якщо Москва піде далі у своїх діях, - сенатор Мерфі
Американські сенатори заявили про свою підтримку України напередодні розмови між Джо Байденом та Володимиром Путіним.

Член Комітету із закордонних справ, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі заявив про це, виступаючи на каналі CNN у недільній програмі "Стан держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, що нема заміни дипломатичним зусиллям віч-на-віч, так що я сподіваюсь, що віртуальна зустріч між президентом Байденом та президентом Путіним принесе результати. Однак, дозвольте сказати - якщо Росія вирішить піти далі, це буде помилкою історичного масштабу для Москви", - сказав сенатор.

"Україна може стати наступним Афганістаном для Росії, якщо вона (Росія. - Ред.) вирішить піти далі, і це наша робота в Конгресі бути дипломатичними, політичними та військовими партнерами України. Зараз у нас є поправка на розгляді в Сенаті, яка значно збільшить обсяги летальної допомоги, і я її підтримую", - додав законодавець.

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Тему України на тлі майбутньої розмови Байдена та Путіна обговорювали і в іншій програмі, на каналі Fox News. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала президента Байдена бути "дуже чітким та дуже сильним" у спілкуванні з Путіним.

"Він повинен сказати Володимиру Путіну, що ми не дозволимо продовжити проект "Північний потік-2" і що нам потрібно, щоб він знав та розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу. Він (Байден. - Ред.) повинен чітко про це сказати", - сказала сенаторка. Членкиня Комітету збройних сил Сенату підкреслила необхідність того, щоб Байден дав відсіч, як вона сказала, "дуже агресивним діям Росії".

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    У нас нет конфликта на Востоке - у нас есть российская оккупация украинской земли.
  • хужє не будєт
    Сьогодні Україна святкуватиме 30-річчя Збройних Сил.
    Держава починається з Армії.
    Вона у вас є!
    Слава Збройним Силам України!
  • хужє не будєт
    Як в совку в один день загинув весь вищий командний склад Тихоокеанського флоту: 16 адміралів та генералів, а також 12 капітанів першого рангу.
    В 1981 році, після масштабних навчань флоту, які курував особисто командуючий ВМФ Горшков, прям всі найвищі командуючі Тихоокеанського флоту повертались у Владівосток. Повертались щасливі і набухані, бо саме це командування було признано кращим на навчаннях
    Цвіт нації свинособак, найвищі чини флоту летіли назад в свою ****** з Пітєра, і оскільки совок це дефіцит і в надлишку є лише вироби з чугуна, вся офіцерська еліта затарилась максимально на повну. Грузили Ту-104 так, як діди нагружали товарні вагони німецьким добром в 1945.
    Затарились ковбасами, одягом, *******, телевізорами, запчастинами і всім всім. Вицепили 3 рулони дефіцитного типограф. паперу, щоб друкувати флотську газету. Другий пілот щось пробував розповідати про перегруз літака, але бухі адмірали пригрозили вискочці кічею. Так і полетіли
    Ну точніне спробували - під час розбігу по полосі, рулони дефіцитного паперу, які навіть не закріпили, покотились в хвостовому відділенні, і літак задерши носа почав злітати. А оскільки швидкість була замала, відразу завалився, рухнув і згорів разом з усією флотською елітою
    Це був такий шок, що СРСР оголосив повну бойову готовність флоту. Думали, що це теракт, в якому ліквідували всіх командуючих з ціллю в'***** по обезголовленому Тихоокеанському флоту. Ну це вже потім вияснилось, що за ліквідацією стоїть 3 рулона паперу.
    Все відбувалось на військовому аеродромі, інформацію зразу засекретили. Що країна втратила своїх кращих моряків ніхто не дізнався. В військовій газеті випустили загальний некролог на 5 строк на третій полосі).
    Офіційне повідомлення про смерть, вдови отримали аж у 1997 році.
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