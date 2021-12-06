За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС в фейсбуці.
В бік Новоселівки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 6 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.