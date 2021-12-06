Новини • Коронавірус і карантин

Новий штам COVID-19 "Омікрон" може бути менш серйозний, ніж "Дельта", - головний інфекціоніст США Фаучі

2 10118
Новий штам COVID-19 "Омікрон" може бути менш серйозний, ніж "Дельта", - головний інфекціоніст США Фаучі
Новий штам COVID-19 "Омікрон" швидко поширюється по світу. Однак попередні дані вказують на те, що він може бути менш небезпечний, ніж "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Associated Press.

Згідно з інформацією з Південної Африки, де "Омікрон" поступово стає домінуючим штамом, в регіоні не спостерігається істотного збільшення госпіталізацій.

"Поки не схоже, що мова йде про високий ступінь серйозності. Однак ми дійсно повинні бути обережні, поки не дослідимо, чи є цей штам менш серйозним, ніж "Дельта", і чи дійсно він не викликає серйозних захворювань", - зауважив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

За словами експерта, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасувати обмеження на в'їзд для іноземців з декількох африканських країн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Центр громадського здоров'я оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин. ІНФОГРАФІКА

"Сподіваюся, ми зможемо зняти цю заборону в досить розумний термін", - висловився Фаучі.

Як повідомлялося, поки що смертельних випадків від штаму коронавірусу "Омікрон" не зафіксовано.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Виталий Зализняк
    Напочатку "епідемії" фахівці казали, що з часом вірус мутує, перетворившись у звичайний сезонний вірус, як вірус грипу, хвороба яким перебігає у легкій формі.
    Може вже це воно?
  • 4uxpux
    Ну это было понятно изначально и без мнения экспердов,если бы не секта борцов с вирусом,которая создает бурную деятельность,вознаграждаемую большими суммами зеленых
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини