Якщо оборонні можливості НАТО треба буде зміцнювати через російську агресію проти України, то ми це зробимо, - Блінкен

НАТО готове зміцнювати свій оборонний потенціал у разі російської агресії щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що будуть серйозні, серйозні наслідки. Ми розглядаємо, наприклад, економічні заходи, які б мали дуже сильний вплив, і речі, від яких ми утримувалися в минулому, коли у нас були глибокі розбіжності з Росією", - заявив Блінкен в інтерв'ю шведському телебаченню.

За його словами, важливо, щоб Україна мала можливість захистити себе, в чому США та низка інших країн допомагають Києву.

"І сам альянс НАТО – оборонний альянс, прозорий альянс. Якщо оборонні можливості НАТО необхідно буде зміцнювати внаслідок російської агресії, (...) ми теж це зробимо", – зазначив він.

На прохання журналіста уточнити, чи включають серйозні наслідки для Росії "військові наслідки". Росії, а також, знову ж таки, "це не те, чого будь-хто з нас хотів би прагнути".

Блінкен укотре наголосив, що США віддані територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Це те, що життєво важливе не лише через Україну, а й тому, що це відповідає деяким фундаментальним принципам міжнародних відносин, які дозволяють нам мати більш безпечну та мирну міжнародну обстановку", - наголосив він.

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Держсекретар США висловив сподівання, що "Росія вирішить піти на деескалацію, відвести свої сили та зайнятися дипломатією щодо існуючих розбіжностей".

"Президент Байден сказав президенту Путіну, коли вони зустрічалися в Женеві кілька місяців тому, що ми рішуче виступаємо за стабільні, передбачувані відносини з Росією. І є сфери, де у нас інтереси, що перетинаються, і де ми можемо і повинні працювати разом, наприклад, з питання придбання Іраном ядерної зброї - ми вдвох проти. Але якби Росія рухалася у напрямку конфронтації та агресії проти України, то рухалася б у прямо протилежному напрямку стабільних та передбачуваних відносин", - заявив Блінкен.

Минулої п'ятниці президент США Джо Байден заявив про підготовку комплексу заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України.

Як повідомлялося, Байден під час розмови через відеозв'язок із Путіним у вівторок, 7 грудня, порушить тему України. Також, за повідомленням Білого дому, Байден має намір "висловити побоювання США у зв'язку з російською військовою активністю на кордоні з Україною. Він знову висловить підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Напередодні агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерело, що має дані американської розвідки, повідомило, що російське вторгнення в Україну може бути здійснено на початку 2022 року, до цього будуть залучені до 175 тис. військовослужбовців РФ.

Як повідомив агентству на умовах анонімності співробітник адміністрації, дані про такі терміни "були отримані розвідслужбами США", причому "половина російського персоналу вже розгорнута поблизу кордону з Україною". Він додав, що "плани передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням".