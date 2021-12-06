В Україні за добу від COVID-19 померли 239 осіб, зафіксовано 4 478 нових випадків зараження, 9 082 особи одужали

В Україні зафіксовано 4 478 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 6 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Майже 1,3 млн щеплень проти COVID-19 зроблено за минулий тиждень в Україні!

За добу 05 грудня в Україні:

зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52);

70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 660 осіб;

летальних випадків – 239;

одужало – 9 082 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 501 955 осіб;

одужало – 3 059 741 особа;

летальних випадків – 88 519;

проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення", - розповіли в МОЗ.











