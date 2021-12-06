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Білорусь обіцяє найближчим часом оприлюднити "симетричні" санкції у відповідь проти західних країн

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Білорусь обіцяє найближчим часом оприлюднити "симетричні" санкції у відповідь проти західних країн
Санкції у відповідь проти західних країн будуть оприлюднені найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1" у неділю.

"Рішення... найближчими днями будуть озвучені. Очевидно, одразу після вихідних днів", - сказав Головченко.

Він пообіцяв, що "заходи будуть вжиті абсолютно адекватні". При цьому, за словами Головченка, йдеться лише про частину санкцій у відповідь.

"Ми не йдемо на те, щоб задіяти весь арсенал, хоча відповіді напрацьовані. Наступні заходи будуть не асиметричними, а симетричними", - наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, у четвер ЄС оприлюднив п'ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі, до якого увійшли 17 фізосіб та 11 організацій, зокрема компанії "Білорусьнафта", "Білшина", "Гродно Азот". Таким чином, загальна кількість фігурантів антибілоруських санкцій Євросоюзу зросла до 183 фізосіб та 26 організацій. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування рахунків фізосіб та організацій. Крім того, європейським особам та компаніям забороняється передавати кошти фігурантам цих списків.

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Паралельно санкції щодо Білорусі розширили США, Велика Британія і Канада.

США, зокрема, запровадили фактичну заборону на участь американських інвесторів у купівлі нових випусків білоруських боргових держпаперів та заборонили співпрацю з "Білоруською калійною компанією" (трейдер "Білоруськалія").

Канада запровадила санкції щодо Білорусі проти 24 фізичних та семи юридичних осіб. Велика Британія запровадила санкції проти "Білоруськалію" та низки громадян Білорусі.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Pavlov
    МАЛЕНЬКАЯ УБОГАЯ СТРАНА НИЩАЯ ПОДСАНКЦИОНАННАЯ СКРЕПНАЯ ПУГАЕТ МИР ОТВЕТНЫМ ХОДОМ... только и могут бомжей с востока нагнать и вместе с сбушниками и погранцами кидать камни и слепить лазерами поляков свинота... провокаторы бульбашские....(( такое же быдло как и рашка .сподтишка всё и лживо...(( то партизаны с украины, то им столб границы обстреляли украинцы, то вертолёт залетел на их территорию... да нах вы всрались вас правоцировать животных ещё нарушая вашу границу...((вот это мы влипли с белорусью и рашкой.... сразу 2 северных корей граничат...
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Головне щогб не всрались після відповіді і поголівя колгогспу не подохло від тих санкцій.разом з дояром .
  • Анатолий Панасюк
    Я дуже заінтригований, що ж це будуть за санції! Якось вже і "занепокоївся і стурбувався" за Європу.
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