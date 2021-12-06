"Українська армія здатна зламати будь-які загарбницькі плани ворога", - Зеленський привітав військовослужбовців з Днем ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу Міноборони.

"Шановні військовослужбовці, працівники Збройних Сил України! Дорогі ветерани!

Щиро вітаю вас зі святом — Днем Збройних Сил України.

Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю з дня створення національних Збройних Сил. Проте справжня історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть, і його звитяжний шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави.

Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога", - йдеться у вітанні президента.

Зеленський наголосив, що українці пишаються своїми Збройними Силами, демонструють їм найвищий рівень довіри, адже саме українські воїни зберегли незалежність України, за яку віками боролися наші пращури.

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"У день професійного свята військовослужбовці Збройних Сил України продовжують виконувати свою найважливішу місію — боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора.

Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам Збройних Сил України за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні.

Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу та нових перемог.

Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" - сказав Зеленський.

Міністр оборони України Олексій Резніков також привітав війсковолужбовців ЗСУ із професійним святом.

"Збройним Силам України — 30 років. Щиро, від усього серця вітаю всіх з цим ювілеєм! На моє глибоке переконання, якби не Збройні Сили України, навряд чи 24 серпня цього року ми відзначали б 30-й день народження нашої держави.

Чверть своєї новітньої історії наші воїни зі зброєю в руках, ризикуючи життям, щодень захищають нашу Батьківщину від російського агресора. Саме наші воїни, наші Збройні Сили з 2014-го року стали опорою державності та основним чинником національної безпеки.

Із власного досвіду переговорника можу зазначити, що сильна армія — це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі", - йдеться у привітанні очільника Міноборони.

Резніков зазначив, що сьогодні українці покладаються на свою армію більше, ніж на інші суспільні інститути: Збройні Сили користуються найбільшою довірою громадян, а "це свідчення поваги українського народу до своїх воїнів, які і сьогодні, у реальній бойовій обстановці, гідно продовжують славні традиції попередніх поколінь захисників і захисниць України".

"Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських військовослужбовців віддали свої життя, аби зупинити ворога. Це кращі сини та доньки України, подвиг яких завжди пам’ятатиме наш народ.Вічна їм слава!

Три чверті своєї новітньої історії наша армія існувала у режимі демонтажу, який переривався кількома спробами провести реформи. У державі не було розуміння, навіщо їй бути сильною. Ворог нам показав, навіщо потрібна армія. І що буває, коли про неї не дбаєш.

Не кожна нація має такий привілей, як своя армія. Недарма армія — це символ державності і держави як такої. Суверенної.Незалежної. Модернізація армії — це захист права на власну державу і права обирати майбутнє для нащадків.

Щиро дякую вам за сумлінне виконання своїх обов’язків, патріотизм і самовідданість!

Я особисто докладатиму усіх зусиль, щоб українське військо постійно розвивалося, нарощувало спроможності, гідно виконувало свою почесну місію! Вітаю вас з 30-ю річницею Збройних Сил України!" - додав він