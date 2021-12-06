Канада використає усі можливі механізми для стримування Росії, - глава МЗС Жолі

Канада докладатиме усіх можливих зусиль для того, аби Росія не вдерлася до України.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми використаємо усі можливі механізми, аби стримати Росію від просування (для вторгнення до України. - Ред.)", - сказала Жолі.

За її словами, Канада, США, Великобританія та ЄС спільно займаються плануванням реагування у разі нової агресії Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада не надсилатиме до України додаткових інструкторів: Треба бути дуже обачними, щоб не спровокувати РФ

Вона додала, що Канада готова застосувати дипломатичний та економічний тиск на РФ.

Жолі також закликала РФ знизити напруження у регіоні, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Правда в тому, що напруження - високе, а ми всі - люди, й не хочемо шкоди", - наголосила міністр.