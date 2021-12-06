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Канада використає усі можливі механізми для стримування Росії, - глава МЗС Жолі

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Канада використає усі можливі механізми для стримування Росії, - глава МЗС Жолі
Канада докладатиме усіх можливих зусиль для того, аби Росія не вдерлася до України.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми використаємо усі можливі механізми, аби стримати Росію від просування (для вторгнення до України. - Ред.)", - сказала Жолі.

За її словами, Канада, США, Великобританія та ЄС спільно займаються плануванням реагування у разі нової агресії Росії проти України.

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Вона додала, що Канада готова застосувати дипломатичний та економічний тиск на РФ.

Жолі також закликала РФ знизити напруження у регіоні, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.

"Правда в тому, що напруження - високе, а ми всі - люди, й не хочемо шкоди", - наголосила міністр.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Трюда вдягне спеціальні стурбовані шкарпетки - найсерйозніший канадський механізм.
  • Владимир c2a8b9e2
    Я считаю, что ее заявление политически взвешенное. И со стороны Канады не будет "глубоких озабоченностей", как со стороны ЕС. Может уже идет поставка вооружения с их стороны, только поставка любит "тишину".
  • Drozd Sergej
    Смешно читать такую херню со стороны Канады!
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