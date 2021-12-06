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"COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

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"COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська
"Тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, може "полежати" до спаду епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила епідеміологиня Людмила Мухарська.

"Мені хотілося б з медичної точки зору сказати, що людям потрібно пояснити, що якщо людина вакцинувалася сьогодні, то це не означає, що завтра вона зможе йти до кінотеатру. Тому що людей направляють у місця скупчення населення, туди, куди ми говоримо - не йдіть поки, тому що йде епідемія вірусу", - зазначила Мухарська.

За словами лікарки, тому потрібно людям сказати, що після того, як вони вакцинуються, потрібно почекати декілька тижнів, поки не зможе виробитися захист і антитіла. І тоді вже можна подумати про те, щоб піти до кінотеатру.

"Але краще купити книжки або щось таке, що не вимагає контакту з іншими людьми", - пояснила вона.

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Ничего хорошего не дает вакцинация, кроме жалкой зеленой тысячи и то не всем. Привитые пока добровольно экспериментальной вакциной болеют, иногда умирают от короны, соблюдают масочный режим и т.д. Кроме того, уже в некоторых странах предлагают прививать экспериментальными вакцинами 4 раза в год на постоянной основе. То есть пандемия будет вечной, вакцинация вечной, нарушение прав человека вечными, при чем нарушения будут прогрессировать до беспредела. Ляшко уже предлагает маркировать на одежде людей привитых и непривитых как в концлагере. Ляшко уже ощущает себя директором концлагеря. Вот что дает вакцинация.
  • irenka ko
    Саме про це ми і казали, що Янелох навмисно цією тисячою порушить головний принцип боротьби з ковідом - не кучкуватися! А це недолуге хоче зібрати свіже вакцинованих у кінотеатрах, театрах та спортзалах. Ну, так, щоб хто ще не хворів, обов'язково мав таку можливість, щоб підхопити цю заразу.
  • Влад Курипко
    мізерних 35 баксів, а носяться з ними як дурень з писаною торбою
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