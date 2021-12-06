Сьогодні - День Збройних сил України. Привітання керівництва армії зі святом. ВIДЕО

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Саме 6 грудня у 1991 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Збройні сили України".

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Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена. Впродовж десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців, дехто з військових сам у відчаї кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи. Крім внутрішніх чинників додалися й зовнішні: увесь цей час Україні доводилося долати шалений тиск Москви, яка всіляко противилися створенню в нашій країні дієздатних Збройних сил, пише Укрінформ.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

Зараз наша армія відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.

У Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних сил України.

"6 грудня о 18:00 одночасно у містах Київ (Михайлівська площа), Харків (площа Свободи), Львів (площа перед пам’ятником Тарасу Шевченку), Краматорськ (площа Миру) та Одеса (Морський вокзал) відбудуться основні урочистості з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних сил України за участю глави держави, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил", - ідеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст.

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У кожному з них відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів, частування всіх охочих кашею та чаєм.

Окрім того, в Одесі пройде церемонія включення до складу Військово-морських сил ЗСУ 2 патрульних катерів типу "Айленд", у Харкові військовим частинам вручать 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1", 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

Також у Львові, Києві й Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV відповідно.

На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і Ан-26.

Українських військових зі святом вітає керівництво ЗСУ.

"Дорогі побратими і посестри!

Шановні ветерани!

За тридцять років Збройні Сили України пройшли складний шлях свого розвитку. А війна змусила нас змінитися. Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Більше того, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати Перемогу.

Сьогодні Збройні Сили України є однією з провідних армій світу, бо ми восьмий рік воюємо. Бойовий досвід і відважність українських воїнів також високо цінуються нашими партнерами. Й наше майбутнє – в НАТО.

Ми будемо вічно пам’ятати загиблих побратимів і посестер. Наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе і за них.

Дякую кожному і кожній, хто обрав службу своєму народові у Збройних Силах України. Дякую вашим рідним і близьким за те, що прийняли ваш вибір і підтримують вас.

У День Збройних Сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до Перемоги!" - привітав військовослужбовців головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

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"Шановні військовослужбовці, захисники України!

Від щирого серця вітаю Вас із Днем Збройних Сил України!

В цей день ми вшановуємо відважних й сміливих людей, справжніх патріотів своєї країни, які готові у будь-яку хвилину стати для неї захистом і опорою.

Загартовані у боях за територіальну цілісність нашої держави, Збройні Сили восьмий рік поспіль відзначають це свято в умовах російсько-української війни.

Бойові побратими й посестри, дякую Вам за сумлінну службу, мужність і хоробрість. Ваша любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть і звитяжність – запорука щасливого майбутнього на рідній землі.

Світла пам'ять загиблим Героям, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави! Це кращі сини й доньки України, подвиг яких буде вічно залишатися у серцях мільйонів!

З нагоди свята бажаю усім нам міцного здоров’я, злагоди, родинного затишку та наснаги у військовій справі.

Дорогі українці, військовослужбовці Збройних Сил роблять все для того, щоб залишатися гарантом стабільності та безпеки держави. Саме Ваша віра в українську армію дарує нам впевненість у своїх силах," - привітав українських військових командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.