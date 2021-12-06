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Янукович звернувся до ОАСК з позовом до Верховної Ради, - представниця ВР в КСУ Совгиря

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Янукович звернувся до ОАСК з позовом до Верховної Ради, - представниця ВР в КСУ Совгиря
Президент-утікач Віктор Янукович звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомила представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього Президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21). Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК", - йдеться в повідомленні.

Натомість, зазначила Совгиря, у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення", що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

Нагадаємо, раніше прессекретар Януковича повідомив, що президент-втікач в ОАСК оскаржує постанову про його самоусунення з посади глави держави.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Яйцем контужений, вінком прибацаний очуняв.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Тварь Рыговская.
    Подготовил Крым к сдаче кацапам,а сам сдрыснул в Рашку.
    Теперь там что то вякает.Донецкий падонок.
  • Старый зольдат
    Какой президент - такое и всплывает.
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