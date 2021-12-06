За добу від коронавірусу в Києві померла 21 особа, виявили 704 нові випадки, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"704 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 21 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 7705 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 306 012", - йдеться в повідомленні.
Захворіли минулої доби: 414 жінок віком від 18 до 85 років та 275 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 9 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 7 місяців до 15 років.
Серед тих, хто померли: 12 жінок від 44 до 84 років та 9 чоловіків від 37 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужала минулої доби 1081 людина. Загалом коронавірус подолав 268 585 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 158, в Деснянському та Шевченківському - по 102, в Оболонському районі - 87 випадків.