11 кримськотатарських активістів, арештованих через зустріч адвоката Семедляєва, випустили з ізоляторів тимчасового тримання в окупованому Криму

11 кримськотатарських активістів, затриманих 23 листопада, під час зустрічі кримського адвоката Едема Семедляєва, випустили із ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) у Сімферополі та Євпаторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську солідарність.

Увечері 5 грудня закінчився термін адмінарешту Аліма Сулейманова, Кемала Абдуразакова, Аліма Алієва, Зекір’ї Демерджі, Длявера Ібрагімова, Сеттара Сеттарова, Решата Параламова, Муртази Фахрієва і Сервера Чолакчика, затриманих 23 листопада.

Серед них – двоє журналістів "Кримської солідарності" – Алім Сулейманов і Длявер Ібрагімов, а також координатор "Кримської солідарності" – Сервер Чолакчик. Усі вони відбули термін у ІТТ Євпаторії.

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Крім того, вийшли на волю Смаїл Абдурманов і Селім Тейфуков. Вони відбували термін в ІТТ Сімферополя.

Азізов Руслан - єдиний із затриманих, хто не був відпущений вчасно. Його адвокат надав ІТТ копію рішення суду, де зазначено, що термін його покарання має відраховуватись з 19:30 23 листопада.

Згідно з цією постановою, арешт Азізова повинен був скінчитися 5 грудня.

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Адміністрація установи ж послалася на те, що у них подібне рішення відсутнє, і вони відпустять його лише сьогодні о 12:40 дня.

У Сімферополі ввечері 23 листопада російські силовики затримали активістів, які прийшли до будівлі ІТТ, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва. Увечері 24 листопада понад 20 кримськотатарських активістів, затриманих біля будівлі ІТТ Сімферополя, були заарештовані за адміністративною статтею російського кодексу.

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Прокуратура АР Крим та Севастополя відкрила кримінальне провадження через затримання кримськотатарських активістів.