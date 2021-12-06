Загрозою нападу на Україну Росія перевіряє реакцію Заходу, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач прокоментував інформацію щодо можливого нападу РФ на Україну. На його думку, кремлівська влада таким чином "перевіряє потенційну реакцію Заходу".

За його словами, наразі триває психологічна війна, що створює тиск на західну Європу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вважаю, що головний план Росії - досягти поставленої мети без залучення військової сили. Зрештою, РФ готова до таких заходів, якщо побачить слабкість Заходу. Але якщо і без них вона зможе досягти своєї мети, вона обов'язково цього прагнутиме", - зазначив Пшидач.

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Він підкреслив, що "хоча існує реальна загроза проведення такої операції на кордоні", Росія спочатку перевіряє потенційну реакцію західного світу, розповсюджуючи різні теорії.

"Москва дивиться, як відреагує світ - чи злякається, чи відреагують люди, чи підтримають її рішення громадяни у своїй країні", - вважає Пшидач.