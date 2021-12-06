Україні варто орієнтуватись на Фінляндію, яка в ЄС, але не в НАТО, - глава Мюнхенської конференції Ішингер
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Україні варто орієнтуватися на Фінляндію, яка є членом Євросоюзу, але не входить до НАТО.
Про це в інтерв'ю виданню Handelsblatt повідомив глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Росії Путін вважає, що займає оборонну позицію. Ним давно рухає страх, що Америка все ж захоче прийняти Україну та Грузію до НАТО. Це червона лінія для Росії. Не можна сказати, що Україна і Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО. Але ми могли б запропонувати Україні, трохи орієнтуватися на фінів у довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом ЄС, але не членом НАТО", - зазначив він.
Водночас, повідомив Ішингер, він не вірить у можливість військового вторгнення Росії в Україну.
"У Москві знають, що ціна за це буде набагато вищою за вигоду", - додав глава Мюнхенської конференції.