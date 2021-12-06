Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України: Візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.
Зеленський також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.