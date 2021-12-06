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Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України: Візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ

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Зеленський прибув з робочою поїздкою на схід України: Візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям.

Зеленський також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
  • Rhodesian
    наше дурне поїхало в турне...
  • Анатолий Панасюк
    Охо-охо-охохо! Терпіння і витримки нашим військовим!
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