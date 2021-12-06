Понад 40% дорослого населення у 6 регіонах України пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. І 6 регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже понад 40% мешканців", - повідомив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові карантинні правила торкнуться насамперед невакцинованих українців, - Ляшко

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.