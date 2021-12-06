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Понад 40% дорослого населення у 6 регіонах України пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

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Понад 40% дорослого населення у 6 регіонах України пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко
На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. І 6 регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже понад 40% мешканців", - повідомив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові карантинні правила торкнуться насамперед невакцинованих українців, - Ляшко

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.

Топ коментарі

  • Tui Yii
    Вот не могу пройти мимо ляшка

    На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян. Джерело: https://censor.net/ua/n3303535

    В каждом слове "забота" о гражданах.
    НЕ прошли - а принудили
    не 40% дорослых - а трудоспособное часть

    Специально для ваксеров - Была бы забота новость бы звучала так - привито ....% людей зоны риска (и мы работаем над увеличением) и ...% с 18-60 лет.
    А так популизм и гонка за цифрой, цифры в разрезе групп нет.
  • atv1204 atv
    дилетант в медицине, получивший от аферы вакцинами миллионы - будет отвечать за преступления перед народом Украины..
    хотя, может его подельники по международной афере - уберут его раньше.. зачем им свидетель, который точно знает, за что получал откаты, а именно за шмурдизацию здорового населения Украины..
  • Tui Yii
    2года с момента появления, имунитет уже не вчет и вся надежда на вакцину производитель которой говорит: Пфайзер: Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования ?????

    ПЫСЫ - тоесть вы верите в то что написали 6622 больных???? нет тестов нет больных
    НАН (ну это если вы уж верите в цифры которые вам пишут) заявил что для полной обьективности цифру переболевших в Украине нужно * на 3, тогда это будет более реально.
    К НАНу прислушивались и поддерживали все время ковидобесия, но в данном вопросе проигнорили, ибо тогда статистика смертность приблизится к менее 1%.
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