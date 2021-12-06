Путін і Байден завтра обговорять ситуацію в Україні та "плачевні" відносини між РФ та США, - Пєсков
9 91359
Переговори Путіна та Байдена відбудуться 7 грудня приблизно о 18:00 за московським часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Ніякого прямого ефіру не буде, перші кадри спілкування ми покажемо", - розповів він.
Пєсков додав, що конференція буде "досить докладною та тривалою".
"Зрозуміло, потрібно буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, які були досягнуті в Женеві", - відповів Пєсков на питання про пріоритети російської сторони на переговорах.
За його словами, Путін з Байденом обговорять двосторонні відносини, "які продовжують залишатися в плачевному стані".
Президенти також поговорять про ситуацію в Україні, просування НАТО і пов'язану з цим нещодавню ініціативу Путіна.