Німеччина виступає за збереження транзиту газу через Україну і після 2025 року, - міністр економіки ФРН Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр, підбиваючи підсумки своєї роботи на цій посаді, заявив, що Німеччина прагнутиме і надалі зберегти транзит російського газу через Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За час моєї роботи міністром я чотири рази був у Росії. У цей напружений час... нам вдалося зберегти транзит газу через Україну... Переговори про транзит з 2020 по 2025 рік відбувалися в нашому міністерстві... Ми прагнутимемо зробити так, щоб транзит зберігся і після 2025 року", - сказав Альтмаєр.

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Ідеться про угоду про транзит газу через Україну, який має тривати й після запуску нового газопроводу "Північний потік-2".