Нове відділення екстреної меддопомоги відкриється у Березному на Рівненщині, - ОДА

У Березнівській центральній районній лікарні на Рівненщині незабаром розпочне роботу відділення екстреної медичної допомоги, яке працюватиме цілодобово.

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки президентській програмі "Велике будівництво" заклад реконструювали. Будівельні роботи вже завершені, підготовлені кабінети для встановлення обладнання. Відділення матиме кабінети цифрової рентгенографії, томографії, ультразвукової діагностики; малу операційну, травматологічну та гінекологічну оглядові, лор- та офтальмологічний кабінети", - розповів директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Олег Вівсянник.

Для відділення за рахунок держави закупили сучасний 32-зрізовий комп’ютерний томограф, рентген-апарат та УЗД, ШВЛ-апарати, обладнання для колоноскопії та фіброгастродуоденоскопії.

Також працюватиме палата інтенсивної терапії на 5 ліжок.

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Передбачені боксоване приміщення з окремим входом для ізоляції пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби та спеціальне крите приміщення для заїзду швидких.

Відділення площею 775 м2 повністю пристосоване до потреб людей з інвалідністю, враховані норми безбар’єрності.

У оновленому приймальному відділенні, за словами Вівсянника, зміниться не тільки технічне оснащення, а й порядок прийняття хворих. Все буде в одному місці - починаючи від розподілення, діагностики та лікування, що буде зручно і лікарям, і пацієнтам.

На Рівненщині уже запрацювали оновлені приймальні відділення обласної клінічної лікарні та Сарненської ЦРЛ.

Раніше в Офісі президента повідомили, що в межах ініційованої главою держави Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво" цього року буде завершено будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій.

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