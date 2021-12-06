Майже 20 тис. українців скористались новими соціальними послугами в "Дії" за тиждень, - Федоров

Майже 20 тисяч людей скористались новими соціальними послугами в "Дії" лише за один тиждень з моменту запуску.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

А саме:

• 15 тис. отримали довідку про страховий та трудовий стаж;

• 700 - довідку про доходи пенсіонера;

• 3000 тис. - витяг з реєстру застрахованих осіб;

• сотні українців подали заявки на оформлення пенсій та субсидій та чекають на їх розгляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні на порталі "Дія" стали доступні 7 нових соціальних послуг: серед нововведень - оформлення субсидії та призначення пенсії

Така кількість користувачів лише підтверджує потрібність пенсійних та соціальних послуг в онлайні. Найважливіше — це оформлення житлової субсидії, призначення або перерахунок пенсії. Адже, за даними Пенсійного фонду України, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію. А майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок.

Для того, щоб оформити виплату від держави, бабусям та дідусям раніше треба було ходити по державних установах і ризикувати захворіти під час пандемії. Завдяки цифровізації ми змінили це.

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