15 законопроєктів, які покращують захист військовослужбовців та ветеранів, очікують на прийняття в Раді, - "Юридична сотня". ІНФОГРАФІКА

До Дня ЗСУ, ГО "Юридична сотня" звертає увагу народних депутатів на те, що у Верховній Раді зареєстрована значна кількість законопроєктів, які здатні покращити соціально-правовий захист наших військовослужбовців та ветеранів. Втім, парламентарі не поспішають їх приймати.

Про це йдеться в заяві організації, передає Цензор.НЕТ.

"Юридична сотня" закликала народних обранців звернути увагу на 15 законопроєктів, які варто підтримати. Серед них пропозиції щодо покращення соціального захисту військовослужбовців, спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну, створення Національного військового меморіального кладовища, покращення соціального захисту полонених та членів їхніх сімей. Крім того, йдеться про удосконалення реєстру ветеранів та запровадження е-посвідчення ветерана, наділення Мінветеранів новим повноваженням — забезпечувати розвиток спорту ветеранів, запобігання та протидію дискримінації й сексуальним домаганням у секторі нацбезпеки та оборони, забезпечення рівних умов жінкам і чоловікам під час проходження військової служби, а також амністію у 2021 році для засуджених ветеранів війни.

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Юристи розповіли про зміст законопроєктів, які пропонують прийняти:

Забезпечення рівних умов жінкам і чоловікам під час проходження військової служби (№ 5713 від 29.06.2021)

Законопроєкт № 5713 має на меті врегулювати питання, що стосуються: надання відпусток для догляду за дитиною, у зв'язку з народженням дитини; виплати компенсацій за невикористані відпустки для осіб, які мають дітей; забезпечення санаторно-курортним лікуванням, речовим та іншим забезпеченням; рівного доступу до офіцерських посад; обов'язковості проведення службових розслідувань у разі виявлення ознак дискримінації за переконаннями та підставами, що визначені статтею 24 Конституції України.

Забезпечення рівності жінок і чоловіків під час притягнення до відповідальності за військові злочини та правопорушення (№ 5714 від 29.06.2021)

Проєкт № 5714 пропонує урівняти чоловіків і жінок військовослужбовців у сфері притягнення до відповідальності за військові правопорушення та злочини шляхом зняття обмежень на накладання на жінок таких видів стягнення і покарання як утримання на гауптвахті та тримання в дисциплінарному батальйоні.

Створення Національного військового меморіального кладовища (№ 4225 від 16.10.2020)

Проєкт передбачає створення Національного військового меморіального кладовища — архітектурно-художнього комплексу, розміщеного на спеціально відведеній земельній ділянці на території Київської області, призначеного для організації почесних поховань та перепоховань борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (№ 6104, 6105, 6106 від 27.09.2021)

Проєкт № 6104 передбачає визначення процедур установлення факту позбавлення особистої свободи, створення механізмів соціального та правового захисту полонених та членів їхніх сімей. У доповнення до проєкту № 6104 було зареєстровано проєкти № 6105 та 6106. Проєкт № 6105 передбачає адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а проєкт № 6106 визначає особливості застосування положень Податкового кодексу України щодо грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету.

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Поводження з військовополоненими та інтернованими особами (№ 4327 від 05.11.2020)

Законопроєкт № 4327 визначає повноваження і завдання державних органів у сфері здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період. Законопроєкт визначає завдання щодо збору, супроводження, охорони та утримання військовополонених, що покладаються на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації. Організація таких заходів покладається на ГШ ЗСУ.

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.

Амністія 2021 (№ 5249 від 15.03.2021)

Законопроєкт визначає порядок застосування амністії у 2021 році, зокрема, для засуджених ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни), вагітних, ліквідаторів ЧАЕС, пенсіонерів. Застосування амністії полягатиме у звільненні від покарань (зокрема й від покарання у вигляді позбавлення волі) осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, який не є тяжким або особливо тяжким, та осіб, стосовно яких вирок суду ще не набрав законної сили. Амністія не застосовується до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України та ряд інших злочинів.

Запобігання та протидія дискримінації і сексуальним домаганням у секторі нацбезпеки та оборони (№ 5485 від 13.05.2021)

Проєктом № 5485, поданим на реєстрацію Кабінетом Міністрів України, пропонується внести зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ та визначити одним із завдань оборони недопущення порушень, пов’язаних із дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями. Також проєкт уточнює порядок проведення службового розслідування. Зокрема, службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальними домаганнями, проводиться комісією, до складу якої призначаються представники обох статей у рівному співвідношенні.

Відповідальність за дискримінацію та нетерпимість (№ 5488 від 13.05.2021)

Проєкт упроваджує відповідальність військовослужбовців за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, а також уносить зміни до КУпАП та КК України щодо визначення нетерпимості, упровадження відповідальності за її прояви та включення до обтяжуючих обставин при адміністративному правопорушенні. За порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації запропоновано встановити відповідальність у виді штрафу для громадян від 3400 до 5100 грн, а для посадових осіб та суб’єктів підприємницької діяльності від 5100 до 8500 грн.

Застосування зброї та спеціальних засобів у Держприкордонслужбі (№ 5232 від 12.03.2021)

Проєкт визначає умови та межі застосування заходів примусу військовослужбовцями та працівниками ДПСУ, деталізує порядок застосування фізичного впливу та спеціальних засобів для припинення протиправного діяння, а також порядок застосування вогнепальної зброї, зброї кораблів, катерів, суден забезпечення ДПСУ, а також застосування озброєння повітряних суден.

Нове повноваження Мінветеранів — забезпечувати розвиток спорту ветеранів (№ 5526 від 20.05.2021)

Проєкт уносить зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", які стосуються надання повноважень Мінветеранів щодо:

сприяння розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей;

сприяння їхній психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту;

забезпечення проведення всеукраїнських спортивних заходів серед ветеранів війни та їхньої участі в міжнародних спортивних заходах;

взаємодії з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, для нагороджених орденом "Золота зірка" та повних кавалерів ордена Богдана Хмельницького (№ 5601 від 02.06.2021)

Проєкт № 5601 доповнює перелік осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особами, нагородженими орденом "Золота Зірка" та кавалерами ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження е-посвідчення ветерана (№ 5694 від 23.06.2021)

Законопроєкт № 5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту, е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в разі, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Відповідальність за вчинення міжнародних злочинів (№ 2689 від 27.12.2019)

Законопроєкт досить довгий час чекає на підпис президента (із 07.06.2021).

Законопроєкт № 2689 робить можливим притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів у рамках норм Кримінального кодексу України. Відповідальність за вчинення таких злочинів посилюється. Наразі чинний Кримінальний кодекс не містить відповідальності за деякі міжнародні злочини. Закон передбачає відсутність строків давності у випадку вчинення міжнародного злочину. До того ж для осіб, які скоїли міжнародні злочини, неможливим буде застосування амністії.

Соціальний і правовий захист військовослужбовців (№ 2343 від 29.10.2019)

Законопроєктом передбачається врегулювати питання щодо: