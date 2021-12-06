"Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани", - історик Грицак

Володимир Зеленський на посаді президента України поводиться як Леонід Кучма під час своєї першої каденції.

Про це український історик, професор Ярослав Грицак заявив в інтерв'ю виданню LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Прихід до влади Зеленського та його команди Грицак називає "молодіжною революцією". Після їхньої перемоги, як зазначає історик, у Верховній Раді України майже вдвічі зменшився вік депутатів.



Водночас він переконаний - перемога команди Зеленського була фальстартом.

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"Я говорю, що це фальстарт. Тому що вона не привела до ключових змін, і вже зараз Зеленський веде себе, як Кучма під час першого терміну - тобто, реставрує систему, проти якої виступали перший і другий Майдани", - наголосив Грицак.



Водночас, вибір українців на президентських виборах 2019 історик характеризує як "запит на зміни".



"Це неможливо списати на якісь похибки. Це результат запиту на зміни. Думаю, без Майдану не було б Зеленського. Зрештою, як і Порошенка. Усе просто: Майдан пробудив надії на зміни. Часто завищені, часом невиправдані, але ці надії не зникли. Те, що я бачу з опитувань, розмов із колегами, – в українському суспільстві не зникає запит на зміни, на відміну від російського", – зазначає історик.

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Проте зараз, на думку Грицака, прагнення українського суспільства до змін влада реалізує в популістській формі.



