Вистежили і напали на копа та його дружину: на Рівненщині поліцейському довелося відстрілюватися від злодіїв, троє з них поранені. ФОТОрепортаж

Чотирьом мешканцям Рівненщини, які напали на слідчого поліції, обрано запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Зазначається, що подія трапилася в Сарнах. Група молодиків після словесного конфлікту зі співробітником поліції Рівненської області вистежила його, пошкодила ворота на обійсті та з кулаками накинулася спочатку на правоохоронця, а потім і на його дружину. Аби захистити свою родину, поліцейському довелося застосувати травматичну зброю. У результаті троє осіб отримали поранення.

Слідчим відділом Сарненського РВП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

В рамках захисту системи оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції провели комплекс першочергових слідчих та розшукових дій і зібрали доказову базу, на підставі якої за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури оголошено про підозру чотирьом учасникам нападу на поліцейського. Наразі суд уже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом фігурантам, ще одному — буде обрано згодом.

За вчинені дії молодикам може загрожувати покарання: обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Фото: сайт поліції