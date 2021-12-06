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На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ

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На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ
Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон".

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку Прем’єр-міністр дав завдання Міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму", - йдеться в повідомленні.

Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. 

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    Украина то европа пока еще не европа
    Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
    Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Звісно що не виявлено. Тому що немає чим виявляти.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Как производили подсчет и на основании чего сделали такие выводы? Или Вы думаете если не лечить грипп он сам пройдет? Будет ровно также как и с ковид - получите осложнение в виде пневмонии с высокой долей вероятности. А если и ее не будете лечить своевременно, то можно и под ИВЛ в конечном итоге попасть. Ибо пневмония она и в Африке пневмония вне зависимости чем вызвана. Результат может быть плачевен.
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