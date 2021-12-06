Стефанчук про ситуацію з нелегалами на кордонах: "Готуємось до будь-якого сценарію"

Стефанчук розповів, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю.

Наразі немає притоку мігрантів до кордонів України, але ситуація кожен день змінюється. Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час ХІ засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми в Україні готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій. Наразі немає притоку мігрантів до кордонів нашої держави. Разом з тим ми бачимо, що тактика дій, пов’язана з незаконною міграцією з Білорусі в країни ЄС, є неоднозначною. Кожен день у ній щось змінюється", - зазначив він.

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Стефанчук розповів, що Україна проводить укріплення кордону з Білоруссю. При цьому він наголосив, що мілітаризація Білорусі - це безпосередня загроза не лише для України, але і для всього регіону.

Голова ВР наголосив на загрозах і викликах з боку Росії та Білорусі. За його словами, йдеться про "цілеспрямовану провокацію з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації на кордоні з нашими країнами - посилення військової присутності Росії в Білорусі, триваюча військова агресія РФ на сході України та незаконна окупація Автономної Республіки Крим, стягування Росією військ на кордоні з Україною, а також постійне зростання російського чинника в Європі, дезінформаційні кампанії та кібератаки проти наших країн".

Стефанчук наголосив, що українська сторона надзвичайно серйозно сприймає ситуацію на кордоні з Польщею і Білоруссю. "Сьогодні ми солідарні з польською стороною: міграційна криза є штучно створеною, вона скерована Росією і Білоруссю", - сказав голова українського парламенту.

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За його словами, це виклик усьому цивілізованому світові і це перевірка на здатність ЄС і НАТО бути консолідованими у протистоянні сучасним викликам і загрозам.