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Перші випадки штаму "Омікрон" виявили в Росії

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Перші випадки штаму "Омікрон" виявили в Росії
У Росії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили в "Росспоживнагляді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC".

У двох пацієнтів із позитивним ПЛР-тестом, що прибули з Південної Африки, підтвердили зараження "Омікроном".

Напередодні Росспоживнагляд заявив, що у дев'яти росіян, які прибули з ПАР, знайшли Covid-19, а яким саме штамом вони хворіють, встановлюється. У п'ятницю йшлося про двох пасажирів приватного рейсу, що заразилися коронавірусом.

Рейси прибували з ПАР не лише 3 грудня, а й наступного дня. Росія з 28 листопада обмежила в'їзд у країну для громадян деяких африканських країн, включаючи ПАР, а також з Гонконгу.

Таким чином, зараз Росія поповнила список із чотирьох десятків країн, де виявлено "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ

Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Срочно надо превратить бензоколонку в радиоактивный пепел на кой нужен этот рассадник тупости ,злобы и заразы .
  • atv1204 atv
    завтра шлюшко объявит, что Омикрон уже в Украине..
    старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
  • Tui Yii
    Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон Джерело: https://censor.net/ua/n3303561

    вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
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