Росія може за дві години "відрізати" країни Балтії від НАТО, - The Times
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Times.
Джерела в Україні та НАТО зазначають, що Москва може використати мігрантів для захоплення Сувалкського коридору - 60-мильної частини території між Польщею та Литвою. Ця ділянка з’єднує Литву, Латвію та Естонію з рештою Європейського Союзу та європейськими територіями НАТО.
"За такого сценарію Росія може виштовхнути мігрантів у коридор і розпалити заворушення. Після цього російські війська могли б увійти та розгорнути військове патрулювання вздовж коридору під приводом гуманітарної кризи. Такий крок дозволить Росії з’єднати свої війська в Калінінграді з Білоруссю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таку операцію можна провести менш ніж за дві години.
"Біженці - дуже витончена зброя, якщо вони використовуються в якості зброї", - сказав виданню дипломат зі Східної Європи.