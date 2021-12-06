Укрметалургпром закликав Мін'юст не реєструвати Наказ про списання вагонів за віком: він порушує чинне законодавство

Під час підготовки проєкту Наказу про списання вантажних вагонів за віком, Міністерство інфраструктури неодноразово порушило чинне законодавство, тому Міністерство юстиції має відмовити цьому проєкту у державній реєстрації.

Про це йдеться у відкритому листі до міністра юстиції Дениса Малюськи від ОП "Укрметалургпром". Як сказано у листі, орган юстиції має всі підстави для відмови в державній реєстрації регуляторного акта, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та порушенні вимоги щодо офіційного опублікування. Проєкт МІУ порушив обидві ці вимоги. Зокрема, відповідно до частини шостої статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта, і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. "Оскільки публікація проекту наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури відбулася 22 листопада 2021 року, то мінімальний строк для подання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін має закінчитись 22 грудня 2021 року. Однак попри те, що вказаний строк ще не закінчився, Державна Регуляторна служба вже погодила проєкт", - зазначає "Укрметалургпром".

Відповідно до чинного законодавства, за місяць усі учасники ринку та зацікавлені сторони мають подати всі зауваження та пропозиції, а розробник – максимально їх врахувати. Натомість тепер, після погодження ДРС, усі зауваження, подані після нього, враховані не будуть. А це – порушення вимог статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" і принципу прозорості та врахування громадської думки та прав громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань у здійсненні державної регуляторної політики, наголошується у листі. "При цьому, порушення вимог законодавства має також доданий до проєкту Аналіз регуляторного впливу. По-перше, він підготовлений без наявності всієї необхідної інформації, передбаченої статтею 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності": у ньому відсутні принципи доцільності, адекватності, ефективності та збалансованості. Зокрема, в Аналізі регуляторного впливу не доведено, що проєкт забезпечить баланс інтересів різних груп суб’єктів господарювання (наприклад Укрзалізниці та інших груп, які отримують послуги Укрзалізниці з перевезення вантажів), громадян та держави", - акцентує Укрметалургпром. Крім цього, у Аналізі регуляторного впливу відсутні джерела аналітичних даних, на базі яких зроблені розрахунки, тож невідомо, чи вони репрезентативні. А також не визначено та не оцінено належним чином альтернативні способи досягнення цілей. "З огляду на те, що проєкт містить суттєві юридичні недоліки, та керуючись статтею 25 ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", просимо прийняти рішення, яким відмовити в проведенні державної реєстрації проєкту Наказу", - резюмується у листі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підготувало Програму списання вантажних вагонів за віком. Замість них, як планується, будуть побудовані нові вагони на українських заводах. Вартість проекту сягає понад 100 мільярдів гривень. Відомство також підготувало Меморандум, підписантами якого стануть зацікавлені сторони програми – банки, які видаватимуть кредити під закупівлі, УЗ та вагонобудівні заводи. Натомість понад 200 українських компаній та бізнес-асоціацій підписали "Антимеморандум", щоб не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт УЗ та економіка України втратять мільярди, а країну чекатиме транспортний колапс. Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для Укрзалізниці.