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"Поганим" олігархам податки підвищили, а "своїм" - знизили, – нардеп про законопроєкт №5600

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"Поганим" олігархам податки підвищили, а "своїм" - знизили, – нардеп про законопроєкт №5600
Законом 5600 влада збільшить податковий тиск на звичайних українців і зменшить для "своїх" олігархів.

 Про це заявив народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

"Законопроєкт № 5600 - це красива назва "ресурсний законопроект", і гнила сутність. Бо якщо мова йде про те, що нам потрібно збілишити надходження у бюджет, то в першу чергу ці кошти потрібно отримати від оподаткування олігархів, грального бізнесу і природних монополій", - сказав Синютка.

Натомість, за словами депутата, законопроєктом збільшується податкове навантаження на малий та середній бізнес та звичайних українців.

"Цей законопроєкт спрямований проти наших виробників, проти дрібних підприємців, проти фермерів. Тому що за їх рахунок влада хоче отримати додаткові надходження", - наголосив Синютка.

Окрім того, він також звернув увагу, що в законопроєктом знижуються податки для олігархів, близьких до влади.

"Влада використовує цей закон в політичних мотивах. Ті, хто її критикують, отримують більші податки. А свої, "домашні" олігархи, тобто ті, які причетні до марганцевої руди - навпаки уникають оподаткування", - розповів Синютка.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким підвищуються податків для низки галузей. Так, проєкт передбачає зростання податків для населення, а також підвищення ренти на залізну руду та водні ресурси, проте виключає з оподаткування марганцеву руду, яку в нашій країні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський. Через це державний бюджет щороку втрачатиме мінімум 600 мільйонів гривень.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом ветувати законопроєкт, та відправити його на доопрацювання – для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди. Якщо ж проєкт буде підписаний, то це свідчитиме про залежність президента від олігарха Ігоря Коломойського, попередив нардеп.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Народ должен знать кто кодлану Коломойского свои. Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
  • volley
    Только тупые зеленогнойные радуются закону этому, потому как мозгов понять нет- это не законы про ущемление олигархов, а вас, быдло, будут стричь с двойной силой. Поэтому вы как жили всегда дерьмово, так и дальше будите жить дерьмово всегда, как впрочем и все любители отнять и поделить и любители *****. Судьба у вас тупых такая
  • Василь Довганенко 7230397a
    Зєїло був сказанув. Всі ви президенти! Тепер більшість сільських мешканців, ще й олігархи! Наприклад, всі працівники соціальної сфери, які за часів Кучмо отримали по 1,5 га землі будуть змушені з своїх гігантських пенсій плати в казну щорічно по 1500 гривень податку за один га.
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