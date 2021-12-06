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Запас вугілля на ТЕС "Центренерго" вдвічі нижчий від мінімально допустимого, – Міненерго

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Запас вугілля на ТЕС "Центренерго" вдвічі нижчий від мінімально допустимого, – Міненерго
Найбільш критична ситуація на Вуглегірській ТЕС. На ній - 21 тис. т за мінімально допустимих 77,6 тис. т.



Запаси вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго" станом на 3 грудня залишаються вдвічі нижчими від мінімально допустимого рівня.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Сумарно на трьох ТЕС державної компанії містяться 123,2 тис. т за мінімально допустимих 227,6 тис. т. 

Найбільш критична ситуація на Вуглегірській ТЕС. На ній всього 21 тис. т за мінімально допустимих 77,6 тис. т.

На Зміївській ТЕС є 59,5 тис. т із мінімально необхідних 99,4 тис. т. На Трипільській - 42,7 тис. т за необхідних 50,6 тис. т.

Нагадаємо, починаючи з вересня державні ТЕС "Центренерго" працюють мінімально допустимим складом обладнання. Через відсутність вугілля простоюють 13-14 енергоблоків із 23. Ще 6 перебувають у ремонтах.

Простої енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго" стали однією з причин початку імпорту електрики з Білорусі.

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Топ коментарі

  • Антип61
    Ну що 73% приколістів, дуже смішно жити з блазнем на чолі держави?
  • Sergii Ustim
    У нас ОП предателями забит, и никого не арестовывают, так что не удивляйтесь...
  • Senator S 01a656ec
    73 %
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