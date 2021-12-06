Білоруські силовики кидали у польських прикордонників шумові петарди

У неділю, 5 грудня, білоруські силовики кидали у бік поляків на польсько-білоруському кордоні шумові петарди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Прикордонної служби Польщі.

"На відрізку, який охороняється прикордонною заставою у Наревці, представники білоруських служб кидали з автомобіля шумові петарди", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за минулу добу, 5 грудня, польські прикордонники зафіксували 35 спроб нелегального перетину кордону. Щодо восьми осіб видано постанови про необхідність залишення території Польщі.

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