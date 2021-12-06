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Білоруські силовики кидали у польських прикордонників шумові петарди

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Білоруські силовики кидали у польських прикордонників шумові петарди
У неділю, 5 грудня, білоруські силовики кидали у бік поляків на польсько-білоруському кордоні шумові петарди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Прикордонної служби Польщі.

"На відрізку, який охороняється прикордонною заставою у Наревці, представники білоруських служб кидали з автомобіля шумові петарди", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за минулу добу, 5 грудня, польські прикордонники зафіксували 35 спроб нелегального перетину кордону. Щодо восьми осіб видано постанови про необхідність залишення території Польщі.

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Топ коментарі

  • Kucher
    Коли війська мордора там картопляного диктатора почнуть перетинати кордони країн НАТО, не стріляйте, щоб їх не розлютити.
  • tomas marss
    Як там стурбованість у европейських путінососів???Мало вам куйловських провокацій,може вже пора ембарго тотальне проти молі і таракана вводити?Чи вам потрібно щоб гранати стали бойовими?Дибі..и!
  • Yakov Nemo
    Це вже вוйна, отже ще нi Пора опускать железный занавес , изолировать идиотов Полякам также рекомендуется заменировать границу
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