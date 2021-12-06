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Київ та вісім областей завтра виходять з "червоної" зони, - Немчінов

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Київ та вісім областей завтра виходять з "червоної" зони, - Немчінов
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування "червоного" рівня карантину у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - розповів він.

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Топ коментарі

  • A San
    А перед этим приняли, что желтый не особо отличается от красного
  • Слава Светлый
    Противозаконное ограничение прав граждан без введения режима чрезвычайного положения, примитивно прикрытое шоу Зеленского з цветами зон.

    Как же задолбал этот дегенерат-шоубой!
  • user009
    а бумагу об отказе от любых претензий подписал?
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