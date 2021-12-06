Київ та вісім областей завтра виходять з "червоної" зони, - Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про скасування "червоного" рівня карантину у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.