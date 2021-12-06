Упродовж тижня з України видворено понад 30 нелегалів, - МВС
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Держприкордонслужба забезпечила примусове видворення до країни походження іноземців-правопорушників, затриманих за незаконне перетинання (спробу незаконного перетинання) державного кордону з України в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.
"Упродовж минулого тижня за межі України примусово видворено понад 30 осіб, у тому числі 12 громадян Індії, 8 – Алжиру, 5 – Туреччини, 4 – Непалу, 3 – Іраку та 3 - Вірменії", - йдеться у повідомленні.
Загалом від початку 2021 року Державною прикордонною службою України прийнято понад 800 рішень про примусове повернення та видворення іноземців з території України.
"Така діяльність буде продовжуватися і надалі із суворим дотриманням прав і свобод людини", - зазначили в МВС.