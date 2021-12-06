На Житомирщині критично знижуються темпи COVID-вакцинації, - ОДА

На Житомирщині упродовж минулого тижня зафіксували критичне зниження рівня вакцинації від коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми констатуємо, що поступово і дуже суттєво зменшується кількість бажаючих щепитися. Так, наприклад, за минулий тиждень ми провели лише понад 35 тис. щеплень і це критично низький показник. За вчора цей показник становить 1 414 щеплень. Це дуже мала явка, люди не хочуть йти щеплюватися, хоча карантинні вимоги будуть посилюватися для всіх, незалежно від того, в якій зоні (епіднебезпеки. – Ред.) ми знаходимося", - зазначила Остапченко.

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За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення.

Водночас на Житомирщині упродовж останніх двох тижнів фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19. Цей показник зріс із 2605 до 2707 нових лабораторно підтверджених випадків.

Загалом на Житомирщині проведено 786 837 щеплень від коронавірусу. 422 267 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 364 570 – дві дози.