На Житомирщині критично знижуються темпи COVID-вакцинації, - ОДА
Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми констатуємо, що поступово і дуже суттєво зменшується кількість бажаючих щепитися. Так, наприклад, за минулий тиждень ми провели лише понад 35 тис. щеплень і це критично низький показник. За вчора цей показник становить 1 414 щеплень. Це дуже мала явка, люди не хочуть йти щеплюватися, хоча карантинні вимоги будуть посилюватися для всіх, незалежно від того, в якій зоні (епіднебезпеки. – Ред.) ми знаходимося", - зазначила Остапченко.
За її словами, серед госпіталізованих в області наразі 13,7% тих, хто отримали щеплення.
Водночас на Житомирщині упродовж останніх двох тижнів фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19. Цей показник зріс із 2605 до 2707 нових лабораторно підтверджених випадків.
Загалом на Житомирщині проведено 786 837 щеплень від коронавірусу. 422 267 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 364 570 – дві дози.