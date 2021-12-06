Росіяни хочуть бути володарями православ'я, але цього ніколи не станеться, - Варфоломій

Причиною чинного конфлікту між православними церквами стали спроби Росії одноосібно очолити православ’я, однак про справжній розкол поки що не йдеться.

Про це під час спілкування з українськими журналістами розповів Вселенський патріарх Варфоломій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, цей конфлікт був започаткований Росією у 2016 році, коли Московська церква і під її впливом три інші церкви не прибули на Святий і Великий Собор на Криті.

"Ми всі разом готували цей Собор. До січня 2016 року в Женеві, коли ми мали останні збори православних предстоятелів, всі церкви, і Росія, готували цей Собор. І в останній момент не приїхали росіяни та ще три церкви", - пояснив Варфоломій.

Читайте також: Новинський може отримати 20 млрд грн для просування інтересів РПЦ в Україні, - Євстратій (Зоря)

За його словами, при цьому Росія сприйняла надання автокефалії Українській православній церкві як помсту за те, що Московська церква в останній момент відмовилася прибути на Собор.

"Мрія наших братів росіян – бути володарями православ‘я. Та цього ніколи не станеться, тому що канони православної церкви та дії церкви протягом століть віддали першість Константинополю. Константинополь завжди буде першою церквою у системі православних церков, а сестринська російська церква буде п'ятою", - зазначив патріарх.

Варфоломій зазначив, що ніхто інший не розривав спілкування і не творив розколу в лоні Православ'я. Патріарх також наголосив, що про глибокий розкол поки що не йдеться.

"Наші російські брати кажуть, що стався розкол. Нема розколу. Якщо є розкол, вони зробили його, розірвавши спілкування з чотирма церквами", – пояснив він.

При цьому Варфоломій додав, що підтримує українців у їхньому прагненні мати автокефальну церкву.

Читайте: Вселенський патріарх Варфоломій провів панахиду за жертвами голодоморів в Україні