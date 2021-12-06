Скандал із "зеленими" єврооблігаціями має політичне забарвлення та підриває інвестпривабливість України, – Concorde Capital

Політика Офісу президента, результатом якої стало, зокрема, блокування виплат боргу 3 млрд грн компанії ДТЕК ВДЕ, підриває довіру інвесторів до України.

Про це йдеться у огляді інвесткомпанії Concorde Capital.

"Останніми проявами загострення конфлікту стали невиплата компанії "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова у розмірі 3 млрд грн від державної компанії та взаємні публічні звинувачення Зеленського та Ахметова минулої п'ятниці", - йдеться в огляді.

Крім цього, влада задіяла правоохоронні органи для тиску на Ахметова, зазначають аналітики.

"Використання правоохоронних органів для боротьби з політичними (або бізнес-) опонентами було улюбленим інструментом українських владних посередників. Зеленський, на жаль, не виняток. Це ще більше підриває інвестиційну привабливість України", - цитують в огляді слова інвестаналітика Олександра Паращія.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.