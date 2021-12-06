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Суддю, яка ховала 5 тис. грн хабаря у Кодекс про адміністративні правопорушення, засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, - САП

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Суддю, яка ховала 5 тис. грн хабаря у Кодекс про адміністративні правопорушення, засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, - САП
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорпуційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках досудового розслідування встановлено, що у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тис. гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови - "погрожувала" притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тис. гривень до 32 тис. гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження", - йдеться в повідомленні.

Суддю було викрито на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми.

Погодившись з позицію прокурора САП, колегія суддів визнала екссуддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначила покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

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Топ коментарі

  • Алекс Борис
    Засудили щоб не демпінгувала.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А як би ховала долари,євро.фунти...то обов'язково пішлаб на підвищення...
  • Володимир Бурмей
    Відкрию таємницю - в Україні судді хабарі менше ніж п"ятдесят тисяч не беруть...Сенсу нема - зарплата біля ста тисяч і можливості заробити вдесятеро стільки ж...Тому це скоріш за все провокація спецслужб,а так як спецслужби у нас бідні,(тільки спецслужбовці багаті),то і підкинули лишень п"ять штук...От у Львові такий суддя Ігор Ганич...Раз взяв з півмільйона зеленими хабаря (за відмазку мера Стрия),другий раз чотириста тисяч вже під камери,з фіксацією і затриманням...І шо?І ніц з тего...Трохи полежав у лікарні,один суд,другий,перенесли розгляд в іншу область...і відмазали...Мораль - треба брати рідко,але багато...
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