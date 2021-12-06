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У Харкові масово "замінували" школи: вимагають 7 млн грн

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У Харкові масово "замінували" школи: вимагають 7 млн грн
У поліцію Харкова надійшло повідомлення про нібито масове мінування. Вибухотехніки перевірять школи міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки у шістьох школах міста надійшло до поліції від оператора 102 6 грудня близько 11:15. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, перевірка на наявність вибухівки проводиться в усіх школах міста. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

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Як пише місцеве видання "Редпост", листи із погрозою отримали сім шкіл, а мінер вимагає перевести 7 млн грн на два телефонні номери, оскільки нібито встановив міни на території шкіл.

У Харкові масово замінували школи: вимагають 7 млн грн 01

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    это типа счет пополнить на 7 лимонов? ну шо за злоумышленники пошли...атас.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Самий вдалий спосіб заробити якщо не сім мільйонів гривень, так сім років тюрьми.
  • Зэлэный_Змий
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