У Харкові масово "замінували" школи: вимагають 7 млн грн

У поліцію Харкова надійшло повідомлення про нібито масове мінування. Вибухотехніки перевірять школи міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки у шістьох школах міста надійшло до поліції від оператора 102 6 грудня близько 11:15. За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області, перевірка на наявність вибухівки проводиться в усіх школах міста. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала 47-річного жителя Запорізької області за "мінування" Офісу президента

Як пише місцеве видання "Редпост", листи із погрозою отримали сім шкіл, а мінер вимагає перевести 7 млн грн на два телефонні номери, оскільки нібито встановив міни на території шкіл.