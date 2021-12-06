У київському костелі Святого Миколая розпочинаються протиаварійні роботи: вартість ліквідації наслідків пожежі - 19,5 млн грн, - Ткаченко
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в Костелі Святого Миколая виконає ТОВ "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦІЯ". Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником", - повідомив Ткаченко.
Він уточнив, що "Укрспецреставрація" одразу приступає до виконання робіт. Зокрема, наступних:
— Укріплення віконних конструкцій;
— Ремонт підлоги;
— Очистка та утилізація сажі;
— Ремонт системи опалення;
— Ремонт системи електропостачання та освітлення;
— Ремонт системи пожежогасіння;
— Встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.
За словами Ткаченка, орієнтовна тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року. Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.
"Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проектно-кошторисної документації", - зазначив Ткаченко.