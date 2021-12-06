Від початку доби війська РФ 5 разів відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі Попасної російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.