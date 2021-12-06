Верховний Суд залишив у силі вирок Януковичу у справі про держзраду

Верховний Суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду експрезидента Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

Таке рішення Верховний Суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича по суті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд визначив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення", - йдеться у постанові суду.

Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали.

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повний текст буде оголошено 13 грудня 2021 року о 15.30.

Раніше на засіданні у понеділок Верховний Суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

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Нагадуємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинним за звинуваченням у пособництві зазіханні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду. Янукович та його захист оскаржили у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду.

Крім того, 17 листопада 2021 року в Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича та 9 колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі Києва.