Посольство США очікує швидкого розслідування інциденту з поваленням ханукальної менори в Ужгороді
6 107125
У посольстві США очікують швидкого розслідування інциденту з поваленням 8-метрової менори в Ужгороді, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії.
Про це повідомляється у твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці.