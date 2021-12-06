Посольство США очікує швидкого розслідування інциденту з поваленням ханукальної менори в Ужгороді

У посольстві США очікують швидкого розслідування інциденту з поваленням 8-метрової менори в Ужгороді, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії.

Про це повідомляється у твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці.