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Посольство США очікує швидкого розслідування інциденту з поваленням ханукальної менори в Ужгороді

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Посольство США очікує швидкого розслідування інциденту з поваленням ханукальної менори в Ужгороді
У посольстві США очікують швидкого розслідування інциденту з поваленням 8-метрової менори в Ужгороді, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії.

Про це повідомляється у твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Засмучені новинами про повалення ханукальної менори в центрі Ужгорода. Ми очікуємо швидкого розслідування. Сполучені Штати підтримують Україну у засудженні антисемітизму", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі скинули у річку 8-метрову менору в Ужгороді. Поліція розслідує обставини. ФОТО

Як повідомлялося, менору, яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії, 5 грудня виявили в річці. 

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Ізраіль не визнав Голодомор. Чому США не обрізали фінансування чи не потребували швидкого розслідування чи прийняття закону в Ізраілі, який би ввів кримінальну відповідальність за заперечення голодомору?
    Якісь подвійні стандарти.
  • Ярослав Мельниченко
    А что в США уже правящая религия иудаизм?
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Україна теж очікує відповіді від США, чому вони не виконали умови Будапештського папірця, роззброїли Україну і здали рашисту під окупацію?
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