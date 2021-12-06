Новини

Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко

1 32622
Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко
Цього року за кошти державного бюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Вакцина буде використана для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів.

"Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI", - повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, що вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки в різні руки.

Також читайте: Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19, - лікарка

Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    гешефт безостановочный от поперло!
  • vitaliymkua
    Ці персонажі не зупиняться.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    На эту тоже сертификат будут выдавать?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини