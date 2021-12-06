Україна закупила 180 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення осіб із груп ризику, - Ляшко

Цього року за кошти державного бюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Вакцина буде використана для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема медпрацівників, людей віком від 60 років, військових та педагогів.

"Ми також домовились та отримали 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників безкоштовно у рамках механізму PIVI", - повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, що вакцинацію від COVID-19 можна поєднувати із щепленням проти грипу, тільки в різні руки.

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